Einbrecher in Alzenau: Wertvollen Schmuck gestohlen

Die Kripo sucht Zeugen.

Zwischen 8 Uhr und 10 Uhr drang ein bislang unbekannter Täter über ein offenstehendes Schlafzimmerfenster in ein Wohnhaus in der Dettinger Straße ein. Aus dem Nachttisch entwendete der Einbrecher Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro und entkam in Anschluss unerkannt. Eine Bewohnerin des Hauses befand sich zum Zeitpunkt des Einbruchs im Hof hinter dem Haus.

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg übernahm die Ermittlungen und bittet nun Personen, die im Tatzeitraum in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter 06021/857-1732 zu melden.

Polizei Unterfranken/mkl