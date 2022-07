"Einbrecher im Haus" - Größerer Polizeieinsatz in Lohr

Mehrere Polizeistreifen und der Rettungsdienst sind am Montagmorgen gegen 7.45 Uhr an einem Haus in der Lohrer Wombachstraße abgerückt, weil ein Hausbewohner Einbrecher im Haus gemeldet hatte. Wie die Polizei meldet, hatte sich der Bewohner aufgrund einer Krankheit jedoch geirrt.