Einbrecher im Amorbacher Schafhof: Mehrere tausend Euro gestohlen

Es wurden daraufhin im Objekt mehrere Schränke und Schubläden geöffnet und durchwühlt, sowie mehrere Tresore sowie Geldkassetten entwendet. Der Unbekannte betrat im Objekt mehrere Räume, von der Rezeption am Haupteingang bis hin zum Büro, welches sich auf gleicher Etage befindet. Er öffnete mehrere Schubläden und entwendete des Weiteren einen Möbeltresor, in welchem sich Bargeld, Schlüssel sowie diverse Geschäftsunterlagen befanden. Der Unbekannte flüchtete über ein weiteres Fenster im gleichen Stockwerk, welches er von innen ebenfalls öffnete. Auf dem angrenzenden Wiesengrundstück in Richtung eines Waldweges verlor sich die Spur des Unbekannten. Es entstand ein Sachschaden im mittleren 4-stelligen Eurobereich. Der Wert des Diebesgutes beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Von dem unbekannten Täter fehlt bislang jede Spur. Es ist auch unklar, ob es sich um einen oder mehrere Täter handelte. Hinweise auf den oder die Täter sowie Zeugen des Einbruchs gibt es ebenfalls nicht.

Versuchter Fahrraddiebstahl

Kleinheubach. Am Sonntag, gegen 02:00 Uhr, nahm eine 69-jährige Frau im Löwensteinring laute Geräusche im Hinterhof ihres Wohnanwesens aus wahr und wurde dadurch aus dem Schlaf geweckt. Als sie den Rolladen zur Terrasse öffnete, konnte sie lediglich feststellen, dass eine bislang unbekannte Person versucht hatte ihr Fahrrad zu entwenden. Dieses war mit einem Schloss an der Hauswand befestigt, weshalb es dem Unbekannten nicht gelang es zu entwenden. Sachschaden ist ebenfalls nicht entstanden. Von dem Unbekannten fehlt bislang jede Spur. Hinweise zu dem Unbekannten sowie Zeugen des Vorfalls gibt es ebenfalls nicht.

Ladendiebstahl durch Unbekannte

Kleinheubach. Am Samstag, gegen 12:20 Uhr, entwendete eine weibliche Unbekannte aus einem Schuhgeschäft In der Seehecke ein Paar Schuhe. Diese hatten einen Wert im mittleren zweistelligen Eurobereich. Beim Verlassen des Ladens schlug der Alarmgeber an, weshalb Angestellte die Unbekannte noch kurz sehen konnten. Die unbekannte Ladendiebin konnte jedoch nicht mehr angetroffen werden. Von ihr fehlt bislang jede Spur. Weitere Zeugen des Diebstahls gibt es ebenfalls noch nicht. Die Unbekannte wäre laut Auskunft der Angestellten ungefähr Mitte zwanzig Jahre alt, hätte krauses, schulterlanges Haar und eine weiße Tasche mitgeführt.

Sollte die Person aufgefallen sein, bittet die Polizei um Mitteilung der Feststellungen.