Einbrecher flüchtet mit 125er Motorrad mit MSP-Zulassung

Die letzte der Taten ereignete sich am Mittwoch gegen 17.15 Uhr in der Stadtprozeltener Ringstraße. Die Bewohner hatten ihr Anwesen gegen 14.00 Uhr verlassen und waren womöglich dabei bereits von dem Täter beobachtet worden. Als sie zurückkehrten, wurden sie auf Geräusche aus dem Keller aufmerksam und stießen auf den Einbrecher, der in diesem Moment aus einem Kellerfenster kletterte. Der Täter ließ daraufhin seine Beute zurück, flüchtete zu Fuß in Richtung Neuenbuch, um dann auf sein geparktes vermutliches dunkelblaues 125er Straßenmotorrad mit MSP-Zulassung zu steigen und mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Hasloch zu flüchten.

Die Kripo Aschaffenburg hat die weiteren Ermittlungen übernommen und setzt bei der Identifizierung des Motorrads und dessen Fahrers jetzt auch auf die Mithilfe aus der Bevölkerung.

Die Ermittler fragen:

Wem ist am Mittwochabend in Stadtprozelten und weiter in Richtung Hasloch, Neuenbuch und ggf. auch Schollbrunn die gesuchte 125er Maschine aufgefallen?

Wer kennt den Täter? Er ist ca. 175 Zentimeter groß, hat eine normale bis kräftige Figur, sehr kurze blonde Haare, blaue Augen. Er trug einen dunklen Kapuzenpullover mit weißen Streifen an den Armen und eine dunkle Hose mit aufgesetzten Taschen.

Wer kann sonstige sachdienliche Angaben machen?

Anrufe bitte bei der Kriminalpolizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-1733.

dc/Meldung der Polizei Unterfranken