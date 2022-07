"Einbrecher" entpuppt sich in Niedernberg als Mitarbeiter

Aufgrund dieser Mitteilung wurde das Gebäude von der Polizei umstellt und „der Einbrecher" schließlich im Gebäude festgenommen. Im Nachhinein stellte sich heraus, dass der Mann ein Mitarbeiter der Firma ist, der alkoholisiert einen Schlafplatz suchte, da er nicht mehr nach Hause kam. Die Firma will sich mit ihrem Mitarbeiter zum Geschehen selbst einigen.

Unfallfluchten - Zeugensuche

Erlenbach und Wörth. Am Donnerstagnachmittag parkte ein Kleintransporter in einer Hofeinfahrt in der Mainstraße in Erlenbach. Ein bislang unbekannter oranger Pritschenwagen stieß beim Wenden mit dem Heck gegen das Heck des Kleintransporters und hinterließ einen Schaden von ca. 3000 Euro. Der Fahrer des Pritschenwagen entfernte sich, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Am Donnerstagmorgen rangierte eine Sattelzugmaschine mit Anhänger in der Odenwaldstraße in Wörth und stieß hierbei gegen einen geparkten Pkw. Der Lkw entfernte sich dann ebenfalls unerlaubt vom Unfallort. Das Sattelgespann hatte die Farbe grün und hinterließ einen Schaden von 1500 Euro.

Diebstahl eines Verkehrszeichens

Klingenberg. Zwischen Mittwoch und Donnerstag, wohl in den Nachtstunden, wurde in der Grabengasse im Ortsteil Trennfurt eine Warnbake durch einen unbekannten Täter entwendet, die dort wegen der derzeitigen Umleitungsstrecke aufgestellt war.

Mitarbeiter als Dieb im Baumarkt

Elsenfeld. Am Donnerstagabend fiel einem Mitarbeiter eines Baumarktes auf, dass ein Kollege auf dem Weg in den Feierabend eine Packung mit Verkaufsware mit sich führte. Dies führte zur Hinzuziehung der Polizei, da die hochwertige mitgeführte Ware offensichtlich entwendet war. Bei einer anschließend durchgeführten Wohnungsdurchsuchung bei dem Dieb wurde weiteres Beutegut entdeckt, dass aus dem Markt stammte und noch originalverpackt war.