Einbrecher-Duo in Hanauer Shisha-Bar ertappt

Das Einbrecher-Duo hatte gegen 2.25 Uhr eine Tür im rückwärtigen Bereich der Gaststätte aufgehebelt, berichtet die Polizei. Sie gelangten so in den Innenraum des Lokals - Sachschaden etwa 300 Euro. Noch bevor die ungebetenen Gäste (beide trugen jeweils einen hellen Rucksack) die Bar durchsuchen konnten, betrat der 30 Jahre alte Besitzer seine Bar, da er den Einbruch anhand technischer Sicherheitsvorkehrungen mitbekommen hatte. Beide Täter flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Während der eine Kriminelle komplett schwarz gekleidet war und einen hellen Kapuzenpullover trug, war sein Komplize mit einer hellen Hose und einem hellen Kapuzenpulli bekleidet. Die Kripo ermittelt und sucht nun weitere Zeugen, die Angaben zu den Flüchtigen machen können (Hinweise per Telefon an 06181 100-123).

Einbruch in Kiosk in Hanau-Steinheim

Hanau/Steinheim. Einbrecher drangen am frühen Mittwochmorgen gewaltsam in einen Kiosk in der Otto-Hahn-Straße ein und hatten es offenbar auf Zigaretten abgesehen. Gegen 3 Uhr gelangten die Täter über eine Schiebetüre ins Innere des Ladens. Hierbei nahmen sie aus der Auslage eine noch unbestimmte Anzahl von Zigarettenpackungen mit und hinterließen einen Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Telefonnummer 06181 100-123.

Diebe stehlen Werkzeug von Hanauer Gewerbegelände

Hanau/Großauheim. Diebe drangen zwischen Montag, 13.45 Uhr und Dienstag, 6 Uhr, auf ein Gewerbegelände in der Benzstraße ein. Zunächst drückten sie ein Zaunteil auf. Anschließend hebelten die Täter die Tür zur Lagerhalle auf und stahlen aus einem dort stehenden Firmenfahrzeug (Mercedes Vito) Werkzeug. Zudem zertrümmerten die Eindringlinge ein Fenster, um sich weiteren Zugang zum Verkaufsraum, Bürobereich und den Lagerräumen zu verschaffen. Nach deren Durchsuchung stahlen sie nochmals Werkzeug und aus einer Kasse Geld. Werkzeug und Arbeitsmaschinen nahmen die Diebe aus einem draußen auf dem Gelände stehenden Opel Combo mit. Dieses Fahrzeug einer anderen Firma hatten die Täter auf unbekannte Weise aufgebrochen. Eine genaue Auflistung der Beute muss noch erfolgen. Auf dem Gewerbegelände stand des Weiteren ein Fahrzeug einer anderen Firma. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06181 100-123.