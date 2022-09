Einbrecher auf Kieswerkgelände in Babenhausen

Babenhausen (ots) - Diese sind beim Kommissariat 41 in Dieburg angesiedelt. Der von den Unbekannten verursachte Schaden wird derzeit auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Die Beamten haben ein Verfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls eingeleitet und suchen Zeugen mit der Frage: Wer hat im Vorfeld der Tat oder im Nachgang verdächtige Fahrzeuge oder Personen in Tatortnähe beobachten können?

Alle sachdienlichen Hinweise werden unter der Rufnummer 06071/95560 entgegengenommen.

dc/Polizei Südhessen

Hanauer Limesbrücke nach Unfall zeitweise gesperrt

Hanau. Nach einem Verkehrsunfall am Mittwochvormittag war die Limesbrücke für Bergungsarbeiten für rund eine Stunde in beide Richtungen voll gesperrt. Kurz nach 9 Uhr war eine 54 Jahre alte Suzuki-Fahrerin bei regennasser Fahrbahn aus bislang unbekannter Ursache in den Gegenverkehr geraten, wo es zum Zusammenstoß mit einem Opel Meriva kam. Der 37-jährige Opel-Fahrer verletzte sich bei dem Frontalzusammenstoß leicht.

Die 54-Jährige kam zur weiteren medizinischen Begutachtung in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden dürfte ersten Schätzungen zufolge mehrere tausend Euro betragen. Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben, melden sich bitte auf der Wache der Polizeistation in Großauheim unter der Rufnummer 06181 9597-0.

Streit im Auto auf A66 bei Hanau -Polizei sucht Zeugen

Hanau. Nach einem handfesten Streit auf der Autobahn 66 sucht die Polizei nach Zeugen. Am Dienstagmittag, gegen 14.30 Uhr, fuhr eine 45-jährige Autofahrerin mit ihrem 37-jährigen Beifahrer die Autobahn in Richtung Fulda. Während der Fahrt soll es zu Streitigkeiten gekommen sein. Kurz vor der Anschlussstelle Hanau-Nord eskalierte die Situation wohl so sehr, dass sie ihren grünen Skoda mit OF- Kennzeichen auf den Seitenstreifen fuhr.

Außerhalb vom Fahrzeug sei dann der Mann handgreiflich geworden, schubste die Fahrerin beinahe auf die Fahrbahn, so dass andere Autofahrer offenbar ausweichen mussten. Als andere Verkehrsteilnehmer zur Hilfe eilten, flüchtete der Beifahrer. Im Zuge der Fahndung, bei der auch der Polizeihubschrauber zum Einsatz kam, konnte der Mann vorläufig festgenommen werden. Der alkoholisierte Frankfurter musste mit zur Wache.

Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren zu. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Vorfall, aber auch zur vorherigen Fahrweise des Skoda machen können. Hinweise nimmt die Polizeiautobahnstation Langenselbold unter 06183 91155-0 entgegen.

dc/Polizei Südosthessen