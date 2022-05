Eine Verletzte nach Unfall in Obernburg

Eine 80 Jahre alte Golf-Fahrerin fuhr mit ihrem Wagen in den Kreuzungsbereich ein und stieß dort mit einem weiteren Auto zusammen, da die Golf-Fahrerin den anderen vorfahrtsberechtigten Pkw übersehen hatte. Die 55 Jahre alte Fahrerin des zweiten Autos wurde beim Aufprall leicht verletzt und mit Prellungen durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An den Autos entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Radsturz

Leidersbach. Am 02.05.22, gegen 22 Uhr, fuhr ein E-Bikefahrer die Roßbacher Straße entlang und fuhr derart aus Unachtsamkeit auf den Bordstein auf, dass er hinfiel und auf seine Schulter stürzte. Hierbei zog er sich vermutlich einen Schlüsselbeinbruch zu.

Autos zerkratzt

Niedernberg. Am 02.05.22, in der Zeit von 14 bis 15:30 Uhr, wurden zwei Pkws in der Pfarrer-Seubert-Str. durch eine unbekannte Person zerkratzt. Der Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Falschfahrer auf der B469

Obernburg. Am 02.05.22, gegen 11 Uhr, befuhr ein älterer Herr die Bundesstraße B469 von Obernburg nach Wörth mit seinem Toyota in falscher Richtung. Der Herr konnte die Bundesstraße selbstständig verlassen und konnte im Nachgang durch das abgelesene Kennzeichen ermittelt werden. Die Polizei sucht Zeugen, die durch das Fahrverhalten des Mannes gefährdet wurden.

Hinweise an die Polizeiinspektion Obernburg, 06022/629 - 0

Pressebericht der PI Obernburg / grr