Ein Verletzter nach Auffahrunfall in Großheubach

Am Dienstag, gegen 16:15 Uhr, befuhr eine Mercedes-Fahrerin die Staatsstraße 2309 von Miltenberg in Richtung Großheubach. Während der Fahrt bemerkte sie nicht, dass aufgrund einer Ampelschaltung die vorausfahrenden Fahrzeuge anhielten und fuhr deshalb auf einen vor ihr haltenden VW Golf auf. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls noch auf einen Audi aufgeschoben. Der Golffahrer wurde dabei leicht verletzt. Der Gesamtschaden wird auf rund 7500 Euro geschätzt.

Im Anschluss ereignete sich ein weiterer Auffahrunfall, wobei es jedoch glücklicherweise nur bei einem Sachschaden blieb.

Kirchzell. Zwischen 22.11. und 26.11.2021 wurde in der Hauptstraße ein geparkter BMW angefahren. Der unbekannte Verursacher hinterließ einen Sachschaden in Höhe von 1000 Euro.

Kleinunfall in Kleinheubach

Kleinheubach. Am Dienstag, gegen 07.00 Uhr, befuhr eine BMW-Fahrerin die B 469 von Miltenberg kommend in Richtung Aschaffenburg. Auf Höhe der Abfahrt zur Hauptstraße / Gänsewiese, ordnete sie sich auf den Auffädelungsstreifen ein, um nach rechts abzubiegen. Ein in gleicher Richtung fahrender Kleintransporter-Fahrer entschied sich ebenfalls kurzfristig nach rechts abzubiegen und touchierte den Pkw BMW an der Seite. Die Insassen blieben glücklicherweise unverletzt, es entstand jedoch ein beträchtlicher Sachschaden in Höhe von 12.000 Euro.

dc/Meldungen der Polizei Milteberg