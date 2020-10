Ein Verletzter in Gemünden: 18-Jähriger Fahrer rutscht mit Auto auf Gegenfahrbahn

Am Montagmorgen gegen 09:00 Uhr bog ein 18-Jähriger mit seinem Opel von der Wernfelder Straße kommend nach rechts in die Bergstraße ab. In der Bergstraße kam er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf der nassen Fahrbahn in der Rechtskurve nach links auf die Gegenfahrspur. Dort stieß er mit einem entgegenkommenden VW zusammen. Beide Fahrzeuge wurden schwer beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Der entgegenkommende 62-jährige Fahrer wurde mittelschwer verletzt. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 18.000,- Euro.

Diebstahl von Zigarettenautomat

Burgsinn. In der Nacht zum Dienstag, gegen 03:30 Uhr, wurde ein Bewohner der Hauptstraße durch einen lauten Schlag geweckt. Beim Blick aus dem Fenster sah er ein dunkles Fahrzeug, evtl. Kombi, Richtung Mittelsinn wegfahren. Anschließend stellte er fest, dass der Zigarettenautomat, welcher an der Hauswand seines Wohnanwesens angebracht war, komplett verschwunden war. Der Schaden an der Hauswand wird auf ca. 500,- Euro beziffert, der Beuteschaden auf ca. 5.000 Euro.

Wer hat etwas beobachtet? Hinweise auf den oder die bislang unbekannten Täter erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

sob/Polizei Gemünden