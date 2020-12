Ein Schwerverletzter bei Unfall in Collenberg

Der 79-jährige wurde schwerverletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Am Ford entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 4.000 Euro und musste abgeschleppt werden. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Collenberg und Kirschfurt übernahmen die Verkehrsregelung.

Unfallflucht in Amorbach

In der Berliner Straße wurde in dem Zeitraum von Dienstag, 19.00 Uhr, bis Mittwoch, 06.15 Uhr, ein geparkter BMW angefahren. Der Unbekannte Verursacher hinterließ einen Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro.

Kellerfenster in Kirchzell beschädigt

Offensichtlich mit einem Projektil einen Luftgewehrs wurde die Doppelverglasung eines Kellerfensters beschädigt. Der Tatzeitraum lässt sich vom 01.10.2020 bis 29.11.2020 eingrenzen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 100 Euro.

vd/Polizei Miltenberg