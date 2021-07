Ein Mann, viele Anzeigen: Betrunken, keinen Führerschein, Auto nicht zugelassen, Kennzeichen geklaut

Bei der Kontrolle gegen 0:50 Uhr stellte sich heraus, dass der Mann alkoholisiert war, keine Fahrerlaubnis besitzt und der PKW aktuell nicht zugelassen ist. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen konnte in Erfahrung gebracht werden, dass die an seinem Fahrzeug angebrachten Kennzeichen kurz zuvor Am Bocksberg in Laudenbach von einem abgestellten PKW Mercedes abgeschraubt und entwendet wurden. Aufgrund der Alkoholisierung wurde beim Fahrzeugführer eine Blutentnahme durchgeführt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Den Fahrzeugführer erwartet nun ein Strafverfahren aufgrund der Trunkenheit im Verkehr, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, der Urkundenfälschung, sowie eines Vergehens nach dem Pflichtversicherungs- und dem Kraftfahrzeugsteuergesetz.

E-Bike beschädigt

Großheubach. Am Freitagabend gegen 18:00-18:30 Uhr wurde ein im Fahrradständer des Nettomarktes abgestelltes E-Bike der Marke Kalkhoff von einem Unbekannten beschädigt. Hierbei entstand Sachschaden am Vorderrad. Zeugen werden gebeten sich telefonisch auf hiesiger Polizeiinspektion unter 09371-9450 zu melden.

Körperverletzungsdelikt

Miltenberg. Am Samstagmorgen gegen 01:30 Uhr ereignete sich vor einer Bar in der Mainstraße ein Körperverletzungsdelikt. Hierbei erlitt der 56jährige Geschädigte eine Beule auf der Stirn, da ihm ein 21 jähriger unvermittelt eine Kopfnuss „gab.“ Zeugen werden gebeten sich telefonisch auf hiesiger Polizeiinspektion unter 09371-9450 zu melden.

Keinen Führerschein

Weilbach. Am Samstagmorgen gegen 00:45 Uhr wurde ein 47jähriger PKW-Führer mit seinem PKW VW einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde festgestellt, dass er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Den Fahrzeugführer erwartet nun ein Strafverfahren aufgrund des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Meldungen der Polizei Obernburg

Cannabis mitgeführt

Niedernberg und Klingenberg. Am 30.07.21, in den Nachmittagsstunden, konnte bei jungen Männern jeweils ein geringe Menge Cannabis aufgefunden werden. In Klingenberg hielt sich ein Erlenbacher im Bereich des Friedhofes im Johannesweg auf. Der zweite Mann aus Frankfurt führte eine Dose mit Cannabisblüten am Niedernberger Badesee bei sich.

Scheiben an Pkw eingeschlagen

Großwallstadt. Im Zeitraum vom 28.07.21 bis 30.07.21, wurden die Scheiben eines VW Amarok, der in der Sportplatzstraße abgestellt war, eingeschlagen. Der oder die unbekannten Täter verursachten einen Schaden von etwa 500 Euro.

Hinweise an die Polizeiinspektion Obernburg, 06022 / 629 – 0

Meldungen der Polizei Miltenberg