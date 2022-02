Ein Leichtverletzter und langer Stau auf der A3 bei Weibersbrunn

Gegen 11 Uhr am Freitag war ein BMW mit Anhänger, auf welchem ein Auto geladen war, zwischen Weiberbrunn und Rohrbrunn unterwegs. Als der Fahrer einen Defekt am Fahrzeug bemerkte, wich er auf den Stadtstreifen aus, um bis zu Anschlussstelle Rohrbrunn zu gelangen und dort die A3 zu verlassen. Zur gleichen Zeit war der Fahrer eines VW Crafter auf der A3, als am Crafter vermutlich ein Reifen platzte. Der Fahrer verlor die Kontrolle über den Kastenwagen und prallte in das Gespann auf dem Standstreifen.

Bei dem Zusammenprall wurde der VW-Fahrer leicht verletzt. Nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde er vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Insassen des BMW wurden ambulant versorgt.

Da alle am Unfall beteiligten Fahrzeuge abgeschleppt werden mussten, war die A3 in Richtung Würzburg für rund eine halbe Stunde voll gesperrt. Ein Stau war die Folge, der über die Anschlussstelle Weiberbrunn hinausreichte. Nach den Aufräumarbeiten konnte der Verkehr zweispurig an der Unfallstelle vorbeifließen.

An den beiden Unfallfahrzeugen entstand vermutlich wirtschaftlicher Totalschaden, der weit über Zehntausend Euro liegen dürfte. Die Feuerwehren aus Weiberbrunn und Waldaschaff sicherten die Unfallstelle und unterstützten die Bergungs- und Reinigungsarbeiten.

Ralf Hettler