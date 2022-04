Ein Leichtverletzter und fünf beschädigte Fahrzeuge nach Unfall in Mosbach

Sein fahrerisches Können hat offenbar ein 18-jähriger Renault-Lenker am Freitagabend in Mosbach überschätzt. Der Mann war auf der Eisenbahnstraße unterwegs und verlor im Kurvenbereich zwischen der so genannten Wanne und dem Mosbacher Bahnhof die Kontrolle über sein Auto. Nachdem er gegen den Bordstein geprallt war, schleuderte der 18-Jährige nach links wo sein Fahrzeug vier weitere, dort abgestellte Autos ineinander schob. An dem Renault, einem BMW und einem Opel entstand Totalschaden. Ein weiterer BMW sowie ein Fiat wurden erheblich beschädigt. Insgesamt beläuft sich der Schaden auf rund 30.000 Euro. Der 18-Jährige wurde leicht verletzt.

Mosbach: Einbruch in Gartencenter

Indem sie ein Glaselement entfernten verschafften sich Unbekannte zwischen Freitagabend und Samstagfrüh Zugang in die Gartenabteilung eines Baumarkts im Hohlweg in Neckarelz. Bevor die Personen die Flucht antraten entwendeten sie Gartengeräte im Wert von mehreren tausend Euro aus dem Markt. Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat oder Hinweise zu dem Einbruch geben kann, soll sich unter der Telefonnummer 06261 8090 beim Polizeirevier Mosbach melden.

dc/Meldungen der Polizei Heilbronn für den Neckar-Odenwald-Kreis