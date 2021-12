Ein Leichtverletzter nach Unfall bei Eichenbühl

Bei einem Verkehrsunfall in Eichenbühl wurde ein Mann leicht verletzt.

Gegen 15 Uhr war ein 23-jähriger VW-Fahrer von Eichenbühl kommend in Richtung Neunkirchen unterwegs. In einer S-Kurve kurz vor Umpfenbach verlor der junge Mann auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und rutschte auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender, 21-jähriger Ford-Fahrer kam nicht mehr rechtzeitig zum Stehen und prallte in die Seite des VW.

Während die drei Insassen des VW unverletzt blieben, musste der Fahrer des Ford mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. An ihnen entstanden wirtschaftliche Totalschäden, welche sich auf mehrere Tausend Euro summieren.

Die Feuerwehr Eichenbühl war im Einsatz, um die Unfallstelle abzusichern und die Fahrbahn zu reinigen.

Ralf Hettler