Eigentümer will Swimming-Pool in Großostheim desinfizieren - Chlorgas freigesetzt

Feuerwehr Großostheim im Einsatz am Sonntagmittag: Ein Mann wollte seinen Swimmingpool desinfizieren, dabei wurde Chlorgas freigesetzt.

Verletzt wurde niemand.

Gegen 11.30 Uhr mischte der Hauseigentümer in einem 20-Liter-Kanister Komponenten für die Desinfektion seines Schwimmbades. In Folge reagierten die beiden Chemikalien miteinander und es bildete sich Chlorgas. Daraufhin verständigte der Mann die Feuerwehr.

Die Großostheimer Einsatzkräfte rückten gegen 11.50 Uhr zur Schadensstelle aus. Nach Erkundung und Absicherung der Einsatzstelle wurde unter Mitwirkung eines Fachberaters für ABC-Gefahren die Lösung im Kanister mit Hilfe von Lauge neutralisiert. Da es bei der Neutralisation zu einer thermischen Reaktion kam, wurde der Kanister in einem Wasserbad gekühlt. Anschließend wurde der Kanister in einem Überfass, das zum Transport chemischer Flüssigkeiten geeignet ist, abtransportiert und im Gefahrstofflager der Feuerwehr Großostheim zwischengelagert, bis er am Montag sachgerecht entsorgt wird.

Die Feuerwehr Großostheim war unter der Leitung des Kommandanten Thomas Domanig mit 20 Kräften und fünf Fahrzeugen bis 14.30 Uhr im Einsatz.

Kreisbrandinspektion Aschaffenburg/mkl