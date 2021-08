Eier gegen Hauswand in Mainaschaff geworfen

Der zwischenzeitlich alarmierten Streife konnte er eine sehr gute Personenbeschreibung sowie Hinweise auf den Aufenthaltsort geben. Die beiden Jugendlichen stritten die Tat zwar ab, jedoch wurde gegen die beiden ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

Spiegel an geparkten Fahrzeugen abgefahren - Zeugen gesucht

Großostheim. Im Ortsteil Wenigumstadt kam es am frühen Sonntagmorgen, gegen 01:00 Uhr in der Hauptstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Hier wurden an zwei geparkten Fahrzeugen die Außenspiegel beschädigt. Aufgrund von Zeugenaussagen und der Spurenlage wird davon ausgegangen, dass der Unfallverursacher mit einem Audi A6 von Großostheim Richtung Schaafheim fuhr und hierbei die Fahrzeuge touchierte. Zeugen, die in der Nacht von Samstag auf Sonntag verdächtige Wahrnehmungen getätigt haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 06021/857-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Bei Gewahrsamnahme nach Beamten getreten

Laufach. Am Sonntag, 15.08.2021 wurde gegen 08:00 Uhr in Laufach an einer Tankstelle eine verwirrte Dame gemeldet, die Waren aufreißen und zu Boden werfen würde. Bei der Sachverhaltsaufnahme wollte die Dame ihre Personalien nicht angeben, weshalb eine Durchsuchung durchgeführt werden musste. Hier kündigte die 38-Jährige Tritte und Schläge an, und ballte bereits die Fäuste, so dass sie von Beamten fixiert werden musste. Hierbei trat und schlug sie um sich. Zwei Einsatzkräfte verletzten sich hierbei leicht und trugen Kratzer davon.