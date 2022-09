Eichenbühl: Vier Ster Holz zersägt und geklaut

Zwischen Dienstag und Samstag hat ein Unbekannter aus einem Waldgebiet an der Staatsstraße 507 insgesamt vier Ster Holz zersägt und im Anschluss abtransportiert, informiert die Polizei. Der Beuteschaden beläuft sich auf rund 150 Euro.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel.: 09371/945-0 entgegen.

Pkw mit Lack besprüht - Polizei sucht Zeugen

MILTENBERG. In der Nacht von Freitag auf Samstag hat ein Unbekannter an einem in er Von-Stein-Straße geparkten Pkw eines 71-Jährigen die Schweinwerfer mit schwarzem Lack besprüht. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 100 Euro.

E-Bike vor Supermarkt entwendet - Polizei sucht Zeugen

AMORBACH. Am Samstag, gegen etwa 17:00 Uhr, stellte ein 47-Jähriger sein E-Bike vor dem Haupteingang des EDEKA-Marktes in der „Krummwiese" ab. Als er das Geschäft kurze Zeit später wieder verlassen hat, hat ein Unbekannter das Fahrrad im Wert von rund 700 Euro bereits entwendet.

VW Golf zerkratzt - Wer kann Hinweise geben?

DORFPROZELTEN. Zwischen 07:45 Uhr und 11:50 Uhr hat am Freitag ein Unbekannter einen in der Frühlingstraße auf dem dortigen Pendlerparkplatz geparkten VW Golf an der Fahrerseite zerkratzt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

rbb/Polizei Unterfranken