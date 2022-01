Ei, Ei, Ei: Halloweenstreich zum Jahreswechsel in Lohr

Am Neujahrsabend gegen 19.45 Uhr landete wieder ein Ei an der Hauswand eines Wohnhauses in der Jahnstraße. Ein Bewohner konnte noch einen 14-Jährigen vor Ort antreffen, der mit dem 15-Jährigen Eierwerfer unterwegs war. Nachdem die Polizei eintraf, kam der „Täter“ auch wieder zuruck in Jahnstraße und entschuldigte sich reumutig bei dem Hausbesitzer. Bei diesem Vorfall gestanden die beiden befreundeten Jugendlichen auch, dass sie die Eierwerfer vom 29.12.2021 in der Lohrer Innenstadt waren. Auch wenn die Geschädigten nach ersten Erkenntnissen in beiden Fällen keinen Sachschaden geltend machen und es somit auch zu keiner Strafanzeige kommt, rät die Polizei zu solchen Aktionen uber das ganze Jahr ab. Denn auch ohne Anzeige mussen die Verursacher bzw. deren Eltern für die Reinigungskosten am Haus aufkommen.





Verkehrszeichen umgeworfen und verbogen

Lohr. Am Neujahrstag wurde bekannt, dass wohl in der Silvesternacht ein Umleitungsschild, das auf der Osttangente neben dem Fußweg stand, umgeworfen wurde. Dadurch wurde der Metallfuß des Schildes verbogen und es entstand Sachschaden. Sachdienliche Hinweise zu dem Täter nimmt die Polizei Lohr telefonisch unter 09352/87410 oder per Mail: pp-uft.lohr.pi@polizei.bayern.de entgegen.

mkl/Polizei Lohr