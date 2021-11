Ehrlicher Finder in Miltenberg: Wer vermisst einen dreistelligen Geldbetrag?

Es handelte sich um einen dreistelligen Eurobetrag, den der ehrliche Finder abgab. Der Verlierer kann den Fund bei der Polizei Miltenberg nach Angabe der genauen Örtlichkeit, des genauen Geldbetrages und der Stückelung gerne entgegennehmen. Der ehrliche Finder verzichtet sogar auf Finderlohn.

Unter Drogeneinfluss Fahrrad gefahren

Großheubach. Am Sonntag, gegen 2 Uhr, wurde ein Fahrradfahrer in der Hauptstraße von einer Polizeistreife festgestellt. Beim Erblicken der Streifenbesatzung stieg dieser hastig von seinem Fahrrad ab. Bei der folgenden Kontrolle wurden bei dem 17-jährigen Fahrradfahrer drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt. In der Dienststelle wurde ein Drogentest bei ihm durchgeführt. Da dieser anzeigte, dass der junge Mann Betäubungsmittel eingenommen hatte, wurde bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt. Der 17-Jährige wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr zur Anzeige gebracht. Der 16-jährige Freund des unter Drogeneinfluss stehenden Fahrradfahrers, welcher zusammen mit ihm unterwegs war, wurde ebenfalls zur gleichen Zeit an der gleichen Örtlichkeit einer Kontrolle unterzogen. Bei diesem wurde ein Einhandmesser aufgefunden, welches dem Führungsverbot unterliegt. Der 16-Jährige hätte dieses nicht bei sich haben dürfen. Dieser wird nun wegen eines Verstoßes nach dem Waffengesetz angezeigt.

Ohne Führerschein unterwegs

Dorfprozelten. Am Samstag, gegen 21.15 Uhr, wurde in der Maingasse ein Auto-Fahrer einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Dieser war mit einem Toyota Yaris unterwegs und konnte keinen Führerschein vorzeigen. Im weiteren Verlauf der Kontrolle wurde festgestellt, dass der 24-Jährige nicht mehr im Besitz eines Führerscheins ist und sich den Schlüssel des Fahrzeugs ohne das Wissen der Besitzerin genommen hatte. Er wird nun unter anderem wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis zur Anzeige gebracht.