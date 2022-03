Ehrlicher Finder bringt Geldbörse zur Polizei

Drei jugendliche Ladendiebe in Lohr

Lohr a. Main. Lkr MSP. Durch zwei 15-Jährige sowie einen 13 Jährigen wurde in einem Verbrauchermarkt in der Lohrer Innenstadt ein Ladendiebstahl begangen. Hierbei konnten sie durch einen Ladendetektiv beobachtet und beim Verlassen des Geschäftes angehalten werden. Aufgrund dessen, dass sie noch Minderjährig sind, wurden sie im Anschluss in die Obhut der Erziehungsberechtigten übergeben. Trotz des geringen Beuteschadens von knapp 2 Euro wird gegen die beiden 15 Jährigen eine Anzeige vorgelegt.