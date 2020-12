Ehrliche Finder geben in Lohr 1000 Euro bei der Polizei ab

Außerdem befanden sich noch ein Sparbuch und diverse Überweisungsträger, sowie ein Rezeptschein in der Mappe. Die Geldmappe fand das Ehepaar kurz zuvor in Sendelbach auf der Straße. Anhand der Dokumente konnte schnell die Eigentümerin ausfindig gemacht werden und die Wertsachen von der Polizei persönlich übergeben werden. Diese hatte den Verlust überhaupt noch nicht bemerkt. Die ehrlichen Finder verlangten keinen Finderlohn.

Fahrt unter Drogeneinfluss

Lohr: Am Freitagabend fiel der Polizeistreife an der Obertorkreuzung ein Pkw-Fahrer auf, welcher trotz Grünphase nicht weiterfuhr. Als er seine Fahrt verzögert in Richtung Rechtenbach fortsetzte, wurde er noch innerorts von Lohr angehalten und kontrolliert. Hierbei konnten drogentypische Anzeichen bei ihm festgestellt werden. Im Rahmen der Kontrolle konnte auch noch eine kleine Menge Marihuana bei ihm aufgefunden werden. Das Betäubungs-mittel wurde sichergestellt. Der 19jährige wurde anschließend zur Blutentnahme ins Klinikum Lohr a. Main gebracht. Ihm erwartet nun eine Strafanzeige wegen Besitz von Betäubungsmittel. Sollten sich Betäubungsmittel im Blut nach-weisen lassen, wird auch Anzeige wegen Fahrt unter Drogeneinfluss erstattet.

Nach Spiegelberührung geflüchtet

Neuendorf: Am Freitagabend um 18.15 Uhr kam es zwischen Neuendorf und Sackenbach zu einer Spiegelberührung zweier Fahrzeuge im Begegnungsverkehr. Während die Opelfahrerin gleich anhielt und die Polizei verständigte fuhr der andere Pkw-Fahrer in Richtung Gemünden a. Main ohne anzuhalten weiter. Da sich auch nachträglich der unbekannte Pkw-Fahrer nicht meldete wird nun gegen ihn wegen Fahrerflucht ermittelt. Am Opel wurde der linke Außenspiegel beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 250,00 Euro.

Hinweise bitte hierzu an die Polizei Lohr a. Main unter Tel. 09352/87410

Pkw-Reifen mit Schrauben beschädigt

Lohr: In der Zeit von Donnerstag 15.00 Uhr bis Freitag 06.00 Uhr, legte ein unbekannter Täter mehrere Schrauben vor die Reifen eines parkenden Pkws in der Wombacher Straße. Der Pkw-Fahrer fuhr zunächst los und bemerkte anschließend, dass der Pkw während der Fahrt sich immer schwammiger verhielt. Nach Anhaltung und Überprüfung stellte er drei platte Reifen fest. In den drei Reifen steckten insgesamt fünf Schrauben. Wer ihm evtl. die Schrauben unter die Reifen legte, konnte er nicht angeben. Sein grau-schwarzer Opel Astra stand zur genannten Tatzeit auf einem Gästeparkplatz vor einem großen Mehrfamilienhaus in der Wombacher Straße. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von ca. 250,00 Euro.

Die Polizei bittet hierbei um sachdienliche Täterhinweise unter Tel. 09352/87410

vd/Polizei Lohr