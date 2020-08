Ehrliche Finder bringen Geldbeutel in Hanau zurück

"Ja, ja, die Jugend..." - rutscht vielleicht so manchem hinsichtlich des Benehmens oder Verhaltens von jungen Menschen mal raus - berechtigt oder auch nicht. Auf jeden Fall vorbildlich verhielten sich am Montagabend zwei junge Männer, die kurz nach 19 Uhr auf der Polizeistation Hanau I erschienen waren. Die beiden 19-Jährigen hatten "Am Herlinsee" an einer dortigen Bushaltestelle ein Portemonnaie gefunden, das auf dem Boden lag und jemand offensichtlich verloren hatte. In der Geldbörse waren über 2000 Euro, Bank- und andere Karten. Anhand der ebenfalls darin befindlichen Ausweispapiere konnten die Beamten den Besitzer ausfindig machen und über den Fund seiner Geldbörse benachrichtigen. Der 56-Jährige war anscheinend so angetan von der Ehrlichkeit der beiden jungen Männer, die in Seligenstadt und Hainburg wohnen, dass sie zum Dank mit einen Finderlohn belohnte, der deutlich über dem Soll lag.

Hanau/Wolfgang. Diebe waren am Wochenende im Bereich Wolfgang unterwegs und stahlen aus einem Baucontainer in der Aschaffenburger Straße Werkzeug. Zwischen Samstag, 16 Uhr und Montag, 7 Uhr, brachen die Täter die Tür zum Container auf und nahmen unter anderem eine Bohrmaschine, einen Bohrhammer, eine Flex, FI-Schalter und eine Kabeltrommel mit. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06181.

koc/ Polizei Offenbach