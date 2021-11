Ehestreit in Elsenfeld: Polizei nimmt aggressiven 41-Jährigen in Gewahrsam

Der Mann hatte kurz zuvor für einen Polizeieinsatz gesorgt, weil er mit seiner Ehefrau einen Streit zu Hause hatte, bei dem er ihr gegenüber handgreiflich wurde. Die Beamten trafen den stark Alkoholisierten unweit seiner Wohnung in der Spessartstraße an, wo er sich seiner Gewahrsamnahme aktiv widersetzte und die Polizisten hierbei verbal beleidigte sowie bedrohte. Der äußerst aggressive und uneinsichtige Ehemann musste gewaltsam und unter Einsatz von Pfefferspray überwältigt und gefesselt werden. Bei den Maßnahmen wurde niemand verletzt. Der 41-Jährige hatte eine Atemalkoholisierung von 0,94 mg/l und muss sich nun im Strafverfahren nicht nur wegen der Tätlichkeiten zum Nachteil seiner Frau sondern auch wegen Bedrohung, Beleidigung und dem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

Alkoholisierte Auto-Fahrer unterwegs

Erlenbach. Am Samstag wurde eine Streife der Polizei Obernburg auf einen Honda aufmerksam, der in der Liebigstraße bei Dunkelheit ohne eingeschaltetes Abblendlicht fuhr. Bei einer anschließenden Anhaltung des Fahrzeugs konnte auf dem Fahrersitz ein 41-Jähriger angetroffen, der nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Im weiteren Verlauf der Überprüfung ergab sich eine Atemalkoholisierung von 1,55 mg/l. Der Honda-Fahrer musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und sich nun im Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Elsenfeld. Am Sonntag um 0.10 Uhr fiel ein BMW-Fahrer bei einer Verkehrskontrolle in der Erlenbacher Straße durch starken Atemalkoholgeruch auf. Ein Atemtest ergab eine Konzentration von 0,52 mg/l. Es erfolgte eine Blutentnahme bei dem 24-Jährigen und ein Bußgeldverfahren wurde eingeleitet.

Klingenberg-Trennfurt. Am Sonntag um 3.45 Uhr wurde ein 25-Jähriger in der Bahnhofstraße von einer Streife der PI Obernburg zur Kontrolle angehalten, der mit seinem Pkw unterwegs war. Die Beamten stellten hierbei eine Atemalkoholisierung von 0,43 mg/l fest. Nach der Durchführung eines beweissicheren Atemtests in der Polizeidienststelle wurde die Weiterfahrt des Fahrzeuglenkers unterbunden.

mkl/Polizei Obernburg