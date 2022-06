Edelbach: Laptop aus Flur geklaut - Kamera entlarvt Täter

Ein Hausbewohner bemerkte am Samstagnachmittag das Fehlen eines im Hausflur abgestellten Laptops. Die Sichtung der Aufzeichnung einer Überwachungskamera führte schnell zum Täter. Ein 40-jähriger Hausbewohner hatte den Laptop gegen 11 Uhr entwendet. Als die Polizeibeamten zur richterlich angeordneten Wohnungsdurchsuchung bei dem Täter erschienen, weigerte dieser sich die Tür zu öffnen, so dass auch noch ein Schlüsseldienst zur Wohnungsöffnung hinzugezogen werden musste. In der Wohnung konnte dann neben dem Tatverdächtigen auch der entwendete Laptop aufgefunden werden.

Unter Alkoholeinfluss gefahren

Kahl. In der Nacht von Samstag auf Sonntag stellte eine Streife der Alzenauer Polizei gegen 00:50 in der Langgasse in Kahl bei einem 27jährigen Rollerfahrer Alkoholgeruch fest. Ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,5 Promille, so dass den Mann jetzt ein Bußgeld samt Fahrverbot erwartet. Sein Kleinkraftrad musste der Mann stehen lassen.

Ohne Versicherungsschutz unterwegs

Alzenau-Hörstein. Am Samstagnachmittag, gegen 15:20 Uhr bemerkte eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Alzenau im Aschaffenburger Weg in Hörstein einen E-Scooter der ohne das vorgeschriebene Versicherungskennzeichen unterwegs war. Der 14jährige Fahrer räumte ein, dass für den E-Scooter kein Versicherungsschutz besteht. Er wurde nach Verständigung der Eltern entlassen.

Einbruchsversuch in Kindergarten

Mömbris-Schimborn. In der Nacht von Freitag auf Samstag versuchten unbekannte Täter in den Kindergarten Mittendrin im Kapellenweg in Schimborn einzubrechen. Sowohl die Haupt- als auch die Hintereingangstür wurden durch die Versuche der Täter die Türen aufzuhebeln beschädigt. Allerdings scheiterten die Täter in ihrem Vorhaben an den soliden Türen. Die Täter hinterließen ein Sachschaden von ca. 5000 Euro.

Uneinsichtige Ruhestörer

Mömbris-Niedersteinbach. Mehrfach die Polizei beschäftigt hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein 18jähriger Partyveranstalter in der Alzenauer Straße in Niedersteinbach. Bereits gegen 00:10 gingen erste Beschwerden über den von der Party des Heranwachsenden ausgehenden Lärm ein. Eine Streife ermahnte den jungen Mann und seine knapp 50 Gäste zur Ruhe. Dies zeigte aber offenbar wenig Wirkung, da die Polizei aufgrund weiterer Beschwerden gegen 01:00 Uhr erneut bei der Party erscheinen und für Ruhe sorgen musste. Dies half zumindest für eine Weile, bis schließlich um 04:50 Uhr erneut Anwohner die Polizei riefen und sich erneut über die von der Feier ausgehende laute Musik beschwerten. Die Beamten sorgten nun endgültig für Ruhe - gegen den Partyveranstalter wird aufgrund seiner offensichtlichen Uneinsichtigkeit eine Ordnungswidrigkeitenanzeige vorgelegt.