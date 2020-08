Ecstasy und Amphetamin: 30-Jähriger hilflos in Eußenheim aufgefunden

Bei einer Überprüfung der eingesetzten Beamten bestätigte sich die Mitteilung und der Mann stand augenscheinlich unter Drogeneinfluss. Zur Klärung der Identität des ortsfremden 30-Jährigen wurde dieser nach seinen Ausweisdokumenten durchsucht. Hierbei fielen den Beamten eine Ecstasy-Tablette sowie weiteres Amphetamin in Pulverform in die Arme. Zur weiteren Abklärung seiner gesundheitlichen Lage wurde der Mann in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Diesen erwartet nun eine Anzeige wegen den Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.

mkl/Polizei Karlstadt