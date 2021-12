ebay-Kleinanzeigen Betrugsfälle in Miltenberg - Polizei erklärt neue Masche

So funktioniert die neue Masche der Betrüger

Ein Verkäufer stellt ein Inserat bei eBay-Kleinanzeigen online und gibt seine Mobilfunknummer zur Kontaktaufnahme an. Kurz darauf erhält er eine WhatsApp-Nachricht von einem vermeintlichen Kaufinteressenten mit der Frage, ob der Artikel noch verfügbar und ein Versand per eBay möglich sei. Zur Erläuterung: eBay, und nicht Ebay-Kleinanzeigen, bietet Verkäufern einen Versandservice ins Ausland an. Hierauf erhält der Verkäufer einen Link zugeschickt unter welchem er die Bestellung bestätigen, die Daten seiner EC- oder Kreditkarte für den Erhalt der Zahlung sowie zur Verifizierung seines Kontos durch Abbuchung von 1,- € angeben soll. Nach Eingabe der Daten ist die Seite mit dem Link nicht mehr erreichbar und die Betrüger sind im Besitz der Kartendaten des Verkäufers. Im Hintergrund nutzen die Betrüger den Zahldienstleister Transfer Go und veranlassen hierüber eine Zahlung von der Karte des Verkäufers auf die EC-Karte, Kreditkarte oder ein Konto (meist im Ausland) des vermeintlichen Käufers. Dem Verkäufer wird vorgegaukelt, dass er für die Verifizierung des Kontos durch Abbuchung von 1,- € eine Push-Nachricht auf sein Handy erhält und diese Zahlung bestätigen soll. Kurz darauf soll der Verkäufer eine zweite Push-Benachrichtigung bestätigen um die Gutschrift des Käufers zu genehmigen. Allerdings wird mit der Bestätigung der Push-Nachricht keine Genehmigung zum Erhalt einer Zahlung sondern vielmehr eine Überweisung mit einem weitaus höheren Betrag an Transfer Go bestätigt. Dieser Betrag ist in der Regel nicht rückbuchbar und somit verloren.

Wie kann man sich schützen?