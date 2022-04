E-Scooter ohne Versicherungsschutz in Triefenstein unterwegs

Ein 70-Jähriger war am Montag, gegen 12:10 Uhr, mit seinem E-Scooter in der Bahnhofstraße unterwegs. Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle stellte die Polizei fest, dass für den E-Scooter kein Versicherungskennzeichen ausgegeben war und somit kein Versicherungsschutz besteht. Gegen den Fahrzeugführer wird nun wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt.

Schmierereien an Hausfassade in Marktheidenfeld

Einen Schaden von mindestens 1000 Euro richteten Unbekannte an einer Hausfassade im Geschwister-Scholl-Ring an. In der Nacht zum Montag wurden an die Eingangstür sowie an die Fassade eines Mehrfamilienhauses mehrere Schriftzüge in blauer Farbe gesprüht. Wer hat in diesem Zusammenhang sachdienliche Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

stru/Polizei Marktheidenfeld