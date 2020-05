E-Scooter ohne Versicherungsschutz gefahren

Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass für den Roller kein Versicherungskennzeichen angebracht war, weshalb ein Ermittlungsverfahren wegen fehlendem Versicherungsschutz nach dem Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet wurde.

Wohnmobil in Laufach aufgebrochen

Im Zeitraum vom Mittwoch, 29.04.2020 vormittags bis Donnerstag, 30.04.2020 ca. 20:00 Uhr wurde in Laufach, OT Hain ein Wohnmobil in der Bachstraße abgestellt. Am Abend des 30.04.2020 musste der Besitzer feststellen, dass die Türe des Aufbaus gewaltsam geöffnet wurde und Batterien und ein Solarregler entwendet wurden. Der Schaden beläuft sich auf insgesamt ca. 2700, - Euro.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizeiinspektion Aschaffenburg um sachdienliche Hinweise von Zeugen unter der Telefonnummer: 06021/857-2200.