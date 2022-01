E-Scooter ohne Versicherung in Alzenau

Bei der Überprüfung wurde festgestellt, dass für den E-Scooter der erforderliche Versicherungsschutz fehlte. Aus diesem Grund war für die Fahrt für den Mann beendet, ihn erwartete nun eine Anzeige.

Geparkten Mercedes übersehen

Mömbris-Daxberg. Bei einem Verkehrsunfall in der Glasbergstraße entstand am Sonntagnachmittag ein Gesamtschaden von 5.500 Euro. Um 17.30 Uhr fuhr eine 51-jährige Nissan-Fahrerin auf der Glasbergstraße in Richtung Breunsberg. Dabei übersah sie offenbar einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellten Mercedes und fuhr ungebremst auf diesen auf. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Zusammenstoß nicht unerheblich beschädigt. Da der Nissan nicht mehr fahrbereit war, musste er abgeschleppt werden. Die Nissan-Fahrerin blieb bei dem Unfall unverletzt.