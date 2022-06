E-Scooter in Marktheidenfeld gestohlen

Der E-Scooter war auf einem Fahrradabstellplatz abgestellt worden. Er war lediglich mittels einer App gesichert, welche der Eigentümer auf seinem Handy gespeichert hat. Ohne Entsperrung kann der Scooter zwar geschoben werden, das Hinterrad bremst jedoch ständig. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Faltdach beschädigt

Marktheidenfeld. Einen Schaden von über 4000 Euro richtete ein unbekannter Täter an dem Faltdach eines Fiat 500 an. Der Wagen stand am Montagabend auf einem Feldweg am Nordring und das Faltdach des Autos war etwa zehn Zentimeter geöffnet. In dieser Zeit machte sich ein Unbekannter an dem Dach zu schaffen. Offensichtlich wurde versucht, das Faltdach aufzuschieben, um in den Pkw zu gelangen bzw. diesen zu öffnen. Das Dach wurde dadurch erheblich beschädigt und muss nach Auskunft der Werkstatt komplett ausgetauscht werden. Entwendet wurde nichts.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

vd/Polizei Marktheidenfeld