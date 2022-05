E-Scooter in Lohr geklaut

Der Beuteschaden dürfte sich auf 250 Euro belaufen.

Sachdienliche Hinweise können der Polizeiinspektion Lohr am Main telefonisch unter 09352/87410 oder per Mail unter pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de mitgeteilt werden.

Diebstahl eines Fahrrades

Lohr. Am Mittwochabend wurde in Lohr a. Main, Nägelseestraße im Bereich des dortigen Schwimmbades gestohlen. Es handelte sich um ein auffälliges Mountainbike der Marke Ghost in der Farbe Rot. Das Rad dürfte unversperrt dort vom Eigentümer abgestellt worden sein. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise können der Polizeiinspektion Lohr am Main telefonisch unter 09352/87410 oder per Mail unter pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de mitgeteilt werden.

Verletzter Motorradfahrer bei Verkehrsunfall

Lohr. Am Mittwochabend kam es in Lohr am Main, Brunnenwiesenweg, zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Autofahrer und einem Motorradfahrer. Vermutlich aufgrund dessen, dass der Autofahrer durch die Sonne geblendet war, hatte er den Motorradfahrer übersehen und beim Abbiegen touchiert. Durch den Zusammenstoß kam der Kradfahrer zu Sturz und zog sich Frakturen im Bereich des Rumpfes zu. Der Autofahrer stand durch den Unfall unter Schock. Beide Unfallbeteiligte wurden zur medizinischen Versorgung in das Krankenhaus in Lohr transportiert. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 11.000 Euro. Die Unfallörtlichkeit war kurzzeitig gesperrt und der Verkehr wurde umgeleitet.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Rechtenbach. Am Mittwochwurde durch die Gemeinde Rechtenbach angezeigt, dass im Zeitraum vom 20. bis 23. Mai in Rechtenbach, Hauptstraße, im Bereich des dortigen Festplatzes, der Stromkasten durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer angefahren und beschädigt wurde. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 800 Euro.

Sachdienliche Hinweise können der Polizeiinspektion Lohr am Main telefonisch unter 09352/87410 oder per Mail unter pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de mitgeteilt werden.

vd/Polizei Lohr