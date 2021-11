E-Scooter-Fahrerin in Aschaffenburg unter Drogeneinfluss unterwegs

Bei der Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass der Elektroroller selbst gebaut war und die notwendige Pflichtversicherung nicht aufgewiesen werden konnte. Zu dem zeigten sich bei der Frau deutliche Anzeichen auf den Einfluss von Kokain und Amfetamin, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde. Der Roller wurde vor Ort sichergestellt und es ergeht Anzeige nach dem Pflichtversicherungsgesetz und Trunkenheit im Verkehr.

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle wurde am späten Sonntagabend, um 22:50 Uhr, in der Südbahnhofstraße ein 34-jähriger Fahrzeugführer kontrolliert. Nachdem es aus dem Fahrzeuginnenraum deutlich nach Alkohol roch, wurde ihm ein freiwilliger Alkoholtest angeboten, der eine massive Alkoholisierung bestätigte. Beim Fahrer musste eine Blutentnahme durchgeführt werden und der Führerschein wurde noch vor Ort sichergestellt.

Fahrräder aus Fahrradkeller gestohlen

Im Zeitraum vom Samstagnachmittag, 16 Uhr bis Sonntag, 21.11.21, 19 Uhr kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Bernhardstraße zu einem Diebstahl von zwei hochwertigen Rädern. Diese befanden sich in einem abgeschlossenen Fahrradkeller, bei dem die Gitter aufgebogen wurden, um sich hier Zutritt zu verschaffen. Die beiden Fahrräder haben einen Gesamtwert von 1.600 Euro. Zeugen, die mögliche Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06021/857-0 bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg zu melden.

Kreis Aschaffenburg

Weibersbrunn. Eine böse Überraschung erwartete am Sonntagvormittag, gegen 11:15 Uhr, den Halter eines Pkw in Weibersbrunn, in der Hauptstraße. Dieser hatte seinen schwarzen Skoda Oktavia unbeschädigt am Vortag abgestellt und ordnungsgemäß am Rand geparkt. Als er zurückkam musste er mehrere Dellen an der Beifahrerseite feststellen. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 1.000 Euro.

mci / Quelle: Polizei Aschaffenburg