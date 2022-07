E-Scooter Fahrer wirft Haschisch

Bei einer Nachschau durch die Streifenbesatzung konnten ca. 6 Gramm Haschisch aufgefunden werden. Des Weiteren bestand für den E-Scooter kein aktueller Versicherungsschutz. Der Fahrer stand unter dem Einfluss von Drogen und musste sich auf der Dienststelle einer Blutentnahme unterziehen.

Beifahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Aschaffenburg. Am Samstag gegen 15.30 Uhr befuhr die Fahrerin eines Pkw VW den Kurt-Eisner-Platz und wollte nach links in die Weißenburger Straße abbiegen. Zeitgleich befuhr der Fahrer eines Pkw BMW die Weißenburger Straße in Fahrtrichtung Hauptbahnhof. Beim Abbiegevorgang geriet die Dame mit ihrem VW auf den rechten Fahrstreifen und es kam zu einem Zusammenstoß. Dabei wurde die Beifahrerin des BMW leicht verletzt und wurde mit dem Verdacht eines Schleudertraumas ins Krankenhaus nach Wasserlos eingeliefert. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Unfallschaden von circa 6000 Euro.

Aschaffenburg. In der Zeit von Freitag bis Samstagnachmittag parkte der Fahrer eines weißen VW Polo auf einem Parkplatz eines Einkaufsmarkts in der Würzburger Straße 144 in Aschaffenburg. Als er wieder zu seinem Pkw zurückkam, bemerkte er einen frischen Unfallschaden an dem hinteren Kotflügel auf der rechten Seite. Der Unfallschaden beläuft sich auf circa 1500 Euro. Der Verursacher verließ die Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern.

Reh ausgewichen - Betrunkener Fahrer gerät ins Schleudern

Aschaffenburg. Gegen 04.00 Uhr teilte der 21-jährige Fahrer eines Pkw Audi mit, dass er die Kreisstraße von Sulzbach in Richtung Gailbach gefahren ist, als ein Reh die Fahrbahn kreuzte. Die Streife konnte vor Ort den komplett beschädigten Pkw feststellen. Der Fahrer geriet nach rechts von der Straße ab und das Fahrzeug kam seitlich im Straßengraben zum Liegen. Es war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 10.000 Euro. Während der Unfallaufnahme konnte bei dem Fahrer Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein freiwilliger Alkoholtest vor Ort ergab einen Wert von über einer Promille. Sein Führerschein wurde daher sichergestellt und er musste sich einer Blutentnahme unterziehen.

Streit endet in Körperverletzung

Aschaffenburg. Gegen 21.00 Uhr gerieten zwei Männer am Busbahnhof in der Innenstadt in Streit. In dessen Verlauf wurde der 28-jährige Geschädigte von seinem Kontrahenten ins Gesicht geschlagen und erlitt dadurch leichte Verletzungen. Er wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus Erlenbach verbracht und dort ambulant behandelt. Der 22-jährige Täter entfernte sich vor Eintreffen der Streifenbesatzung vom Tatort, konnte aber in der Nähe angetroffen werden.

Rucksack gestohlen

Aschaffenburg. In der Zeit von 00.30 Uhr bis 01.00 Uhr wurde ein schwarzer Eastpak Rucksack von der Bushaltestelle in der Südbahnhofstr. entwendet. Während der Geschädigte an der Bushaltestelle wartete, stiegen drei männliche Jugendliche in den haltenden Bus. Seit diesem Zeitpunkt bemerkte er das Fehlen seiner Tasche. Ob die drei Jugendlichen den Rucksack entwendet haben bleibt Gegenstand der Ermittlungen.

Reifen platt gestochen

Aschaffenburg. In der Zeit von 10.00 bis 16.00 Uhr zerkratzte ein bislang unbekannter Täter die Motorhaube eines Pkw Opel. Die Besitzerin hatte ihr Fahrzeug in der Mainaschaffer Str. abgestellt und musste beim Einsteigen feststellen, dass zudem der rechte Reifen platt gestochen war. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 2000 Euro.

Von Fahrbahn abgekommen- alle Insassen unter Alkoholeinfluss

Mainaschaff. Am Samstag gegen 23.00 Uhr geriet der Fahrer eines Pkw Dacia auf der B8 von Kleinostheim in Richtung Aschaffenburg ins Schleudern. Das Fahrzeug überschlug sich und blieb auf dem Dach auf der B8 liegen.

Die vier Insassen im Alter von 17 bis 21 Jahren konnten das Fahrzeug über die Beifahrertüre verlassen. Zwei der Passagiere wurden bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Der Streifenbesatzung wurde die Unfallaufnahme vor Ort erschwert, da alle Insassen unterschiedliche Angabe zu ihren Sitzpositionen machten. Der Fahrer stand daher zu dem Unfallzeitpunkt nicht fest. Da sie unter Alkoholeinfluss standen, wurde durch die Staatsanwaltschaft Aschaffenburg eine Blutentnahme bei allen Beteiligten angeordnet. Das Fahrzeug wurde zur genaueren Untersuchung abgeschleppt und sichergestellt.

mkl/Polizei Aschaffenburg