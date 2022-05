E-Scooter-Fahrer in Marktheidenfeld unter Alkoholeinfluss

Aufgefallen war der E-Scooter einer Polizeistreife, weil das Versicherungskennzeichen fehlte. Der Mann wurde gegen 10:30 Uhr kontrolliert. Dabei fiel den Beamten starker Alkoholgeruch auf. Der Mann gab an, am Vortag drei Maß Bier getrunken zu haben. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,2 Promille. Daraufhin wurde die Weiterfahrt unterbunden, der Roller bis zur Abholung am nächsten Tag sichergestellt und bei dem Fahrer eine Blutentnahme durchgeführt. Anschließend wurde der Mann wieder entlassen. Die Abholung am nächsten Tag scheiterte leider bzw. die Aushändigung wurde von der Polizei verweigert, da ein erneuter Atemalkoholtest einen Wert von 0,72 Promille ergab. Eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr wird folgen.

Heckscheibe eingeschlagen

Marktheidenfeld. Durch die eingeschlagene Heckscheibe eines schwarzes Toyotas RAV4 entstand ein Sachschaden von etwa 1000 €. Das Auto stand in der Zeit von Samstag, 16:00 Uhr, bis Sonntag, 10:00 Uhr, auf einem öffentlichen Parkplatz am Mainkai, als ein unbekannter Täter mit einem unbekannten Gegenstand die Heckscheibe einschlug.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Quelle: Polizei Marktheidenfeld/ lady