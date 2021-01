Aschaffenburg: E-Roller ohne Haftpflichtversicherung

Es wurde festgestellt, dass das benötigte Versicherungskennzeichen nicht angebracht wurde und somit keine Pflichtversicherung bestand. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.



Geparkten Wagen in der Wilhelmstraße angefahren

Aschaffenburg. Im Zeitraum von Donnerstag, 14.Januar, 22 Uhr bis 16. Januar, 11.40 Uhr, war ein schwarzer VW Golf in der Wilhelmstraße abgestellt. Bei Rückkehr am Samstagvormittag musste der Halter eine Beschädigung an seiner Heckstoßstange feststellen. Der Verursacher kümmerte sich nicht um die Schadensregulierung. Zeugen, die Hinweise zum Verkehrsunfall geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer: 06021/857-2200 mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg in Verbindung zu setzen.



Fahrzeug beim Ausparken beschädigt - Zeugen gesucht

Mainaschaff. In der Odenwaldstraße kam es am Samstagvormittag zwischen 9.30 Uhr und 11 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro. Hier parkte ein grauer Skoda am rechten Fahrbahnrand und stellte beim Einsteigen ins Fahrzeug Beschädigungen in Form von Eindellungen und Verkratzungen an der linken Front seines Pkws fest. Zeugen, die Hinweise zu diesem Verkehrsunfall geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer: 06021/857-2200 mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg in Verbindung zu setzen.

mkl/Polizei Aschaffenburg