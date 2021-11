E-Roller-Fahrer von Mercedes in Lohr erfasst und verletzt

Zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden kam es am Freitag, 19.11.2021, um 16.00 Uhr herum, in der Ostlandstraße. Der Unfall wurde der Polizei Lohr nachträglich angezeigt. Zum Unfallzeitpunkt befuhr ein 46-jähriger Mann mit seinem Mercedes die Lilienstraße in Sendelbach. Er wollte nach links in die Ostlandstraße einbiegen. Eine in der Ostlandstraße fahrende Frau hielt mit ihrem dunklen Kleinwagen an, um dem Mercedes das Rechts vor Links zu gewähren. Nicht angehalten hatte ein E-Rollerfahrer der in die gleiche Richtung wie die Frau fuhr. Er querte vor dem einfahrenden Mercedes und wurde von diesem erfasst. Hierbei stürzte er und verletzte sich vermutlich am Knie. Der Mercedesfahrer leistete dem E-Rollerfahrer erste Hilfe. Dieser wollte jedoch keinen Rettungswagen und humpelte in Richtung Sperberweg davon. Bei dem E-Rollerfahrer soll es sich um einen südländisch aussehenden Mann Ende 20 gehandelt haben. Er und die Frau aus dem dunklen Kleinwagen werden gebeten, sich bei der Polizei Lohr unter der Tel.-Nr. 09352/87410 zu melden.

Grundstücksbesitzer bedroht und beleidigt Autofahrer

Rechtenbach. Auch nachträglich angezeigt wurde am Freitag eine Bedrohung die sich am Donnerstag, 18.11.2021, um 15.30 Uhr herum, in der Rechtenbacher Hauptstraße zugetragen hatte. Der 25-jährige Fahrer eines Autos fuhr in Richtung Aschaffenburg. Er hielt in der Hauptstraße neben der Fahrbahn auf einem Schotterplatz an weil er einen Telefonanruf entgegennehmen wollte. Das missfiel dem 52-jährigen Grundstückseigentümer. Er forderte den jungen Mann auf das Grundstück zu verlassen. Die Situation eskalierte schließlich so, dass der 52-jährige den jungen Mann bedrohte und beleidigte. Der Sachverhalt wurde als Strafanzeige aufgenommen. Die Ermittlungen dauern an und gestalten sich nicht einfach, da die Beteiligten den Hergang unterschiedlich schildern.

dc/Meldungen der Polizei Lohr