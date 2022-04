Feuer im Rohbau in Schöllkrippen

Nach Angaben der Eigentümer entstand bislang kein Sachschaden. Da sich an der Örtlichkeit jedoch bereits Sachbeschädigungen ereignet hatten, bittet die Polizeiinspektion Alzenau um Mitteilung bei verdächtigen Beobachtungen.

E-Mountainbiker stürzt am Hahnenkamm

Am Samstagmittag gegen 12.40 Uhr befuhr ein 31 -Jähriger mit seinem E-Mountainbike einen der angelegten Trails am Hanhenkammberg. Im Zuge dessen rutschte er in einer Kurve ab und stürzte mitsamt Rad zu Boden.Die drei Mitfahrer verbrachten den jungen Mann sicher an einen Treffpunkt, an welchem er den Rettungskräften übergeben wurde. Der Fahrer wurde leicht verletzt ins Klinikum verbracht. Der Schaden am Fahrrad wird auf 150 Euro geschätzt. An dem Einsatz waren mehrere Fahrzeuge der Feuerwehr Alzenau-Michelbach, ein Fahrzeug der Bergwacht sowie eine Notarztbesatzung beteiligt.

Fehler beim Rangieren

Kahl. In der Festhallenstraße beschädigte am Samstagmorgen ein 63 - Jähriger Autofahrer im Zuge eines Parkvorganges ein hinter ihm abgestelltes Fahrzeug. Der Fahrer sowie die Insassin des geparkten Pkw verblieben vor Ort und waren unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 1.500 Euro geschätzt.

Verkehrszeichen mit Aufklebern versehen

Kahl a. Main, Lkr. Aschaffenburg. Ein 19 -Jähriger hatte am Samstagabend gegen 22:00 Uhr auf drei Verkehrszeichen Aufkleber des Fußballvereines „Kickers Offenbach" angebracht. Durch eine Streifenbesatzung angesprochen entfernte er diese wieder. Da der augenscheinliche Mannschaftsfan weitere Sticker mit sich geführt hatte wurden diese sichergestellt.