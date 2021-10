E-Bikes in Mönchberg entwendet

Vermutlich am Montagabend ist in der Reistenhausener Straße ein E-Bike Cube Stereo 160, blau schwarz, aus einer Garage entwendet worden. Das Bike war mit einem Kettenschloss gesichert. Der Diebstahlschaden beträgt ca. 3500 Euro.

Vermutlich in der Nacht von Sontag auf Montag auf Dienstag ließen Unbekannte ein E-Bike Corratec, E-Power Lady Active 28", Farbe grau/schwarz im Wert von ca. 1900 Euro mitgehen. Das hochwertige Rad war in einem Carport eines Wohnhauses im Mühlweg untergestellt gewesen.

Radfahrer verletzt

Obernburg. Bei einem Unfall in der Kreßstraße ist ein 32-jähriger Radfahrer verletzt worden.

Der Elsenfelder war mit seinem Rennrad in der Römerstraße Richtung Aschaffenburg unterwegs gewesen und an mehreren Fahrzeugen links vorbeigefahren, da sich diese gestaut hatten. An der Einmündung zur Kreßstraße wollte der Radler links einbiegen und wurde hierbei von einem Pkw-VW angefahren. Dessen Fahrer hatte sich zum Abbiegen in die Kreßstraße entschlossen und war aus der Fahrzeugschlange in der Römerstraße nach links ausgeschert.

Der Elsenfelder wurde bei der Kollision mit dem VW vom Rad geschleudert und verletzte sich. Er wurde nach der Erstversorgung vor Ort ins Erlenbacher Klinikum verbracht. An den beiden Fahrzeugen entstand lediglich geringer Sachschaden.