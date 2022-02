E-Bike und Kettensäge aus Garage gestohlen

Die Garage war während dieser Zeit offen gestanden. Der Schaden summiert sich auf 2.800 Euro.

Im Graben gelandet

Mömbris. Ein 23-jähriger Toyota-Fahrer fuhr am Mittwochmorgen um 06 Uhr auf der Staatsstraße 2305 von Alzenau in Richtung Mömbris. In der Hessenkurve geriet er auf der regennassen Straße ins Schleudern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw dreht sich um 180 Grad und stieß mit dem Heck gegen einen Zaun. Der Fahrer blieb dabei unverletzt. Fazit: 500 Euro Schaden am Pkw und 100 Euro am Zaun.

Alzenau-Hörstein. Am Mittwoch zwischen 21.45 und Mitternacht wurde ein Mazda im Industriegebiet Alzenau Süd B zerkratzt. Der Pkw war auf einem Firmengelände abgestellt. Der Schaden wird auf 750 Euro geschätzt.

Zaun beschädigt

Karlstein-Dettingen. Im Laufe des Mittwochs wurde in der Fichtenstraße ein Metallzaun offenbar mutwillig beschädigt. Dabei entstand ein Schaden von 1.500 Euro. Hinweise an die Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0.

E-Scooter ohne Versicherung

Kahl. Am Mittwoch um 23.30 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife einen 47-jährigen Mann mit seinem E-Scooter in der Aschaffenburger Straße. Da dabei festgestellt wurde, dass der E-Scooter nicht versichert war, wurde die Weiterfahrt unterbunden. Auf den Mann kommt nun eine Anzeige zu.

vih/Quelle: Polizei Alzenau