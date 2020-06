E-Bike in Wertheim-Bestenheid entwendet - Zeugen gesucht!

In Bestenheid stahlen am Samstag Unbekannte ein hochwertiges E-Bike. Ein 81-jährige Radler stellte sein motorisiertes Fahrrad gegen 17.50 Uhr vor dem Haupteingang des Biergartens im Carl-Jacob-Kolb-Weg ab. Als er nach circa 25 Minuten zu seinem unverschlossenen E-Bike zurückkehrte, war dieses verschwunden. Die Täter entwendeten in der Abwesenheit des Besitzers das blaue E-Bike der Marke "Kalkhoff". Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Diebstahl machen können, sich beim Polizeirevier Wertheim unter der Telefonnummer 09342 91890 zu melden.

stru/Polizei Heilbronn