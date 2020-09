E-Bike in Niedersteinbach gestohlen

Bereits am Mittwoch, 23.09.2020 zwischen 07:35 Uhr und 17.20 Uhr wurde an der Bembelhaltestelle Niedersteinbach ein mit Fahrradschloss gesichertes E-Bike im Wert von 3.000 Euro gestohlen. Die Polizeiinspektion Alzenau hat die Ermittlungen wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Alzenau unter der Telefonnummer 06023/944-0 in Verbindung zu setzen.

Vorfahrtsunfall in Kahl

Kahl a. Main. Am Freitag gegen 7.45 Uhr fuhr ein 31 jähriger Autofahrer den Hägeweg in Richtung Sälzerweg. An der dortigen Kreuzung nahm der 31 Jährige einem von rechts kommenden 40 jährigen Autofahrer die Vorfahrt und es kam zum Unfall. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt 8.000 Euro. Beide Beteiligte blieben unverletzt. Der Wagen des 40 Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Den 31 Jährigen erwartet nun ein Bußgeldwverfahren wegen des Verstoßes gegen die Vorfahrtsregelung.

Zwei Mercedes-Sterne abgerissen

Kahl a. Main. Zwischen Donnerstag 17.09.2020, 20:00 Uhr und Samstag 19.09.2020, 14:30 Uhr wurde auf dem Parkplatz Obere Fallermühle jeweils der Mercedes-Stern von zwei dort geparkten Mercedes-Benz abgerissen. Es entstand ein Sachschaden je 30 Euro. Die Polizei Alzenau hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung in zwei Fällen aufgenommen.

