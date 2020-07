E-Bike gefunden  Wem gehört dieses Rad?

Bereits seit April wird auf der Dienststelle der PI Miltenberg ein e-Bike verwahrt, dessen Besitzer oder Besitzerin noch nicht ermittelt werden konnte. Das Fahrrad wurde mit eingeschalteter Rückleuchte am Straßenrand in der Breitendieler Straße aufgefunden. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein grau-gelbes E-Mountainbike der Marke Fischer, Typ Montis 5.0 (S1). Der rechtmäßige Besitzer möge sich, gegen Vorlage eines Eigentums-Nachweises, mit der Polizeiinspektion Miltenberg in Verbindung setzen, damit ihm das Bike ausgehändigt werden kann.

Diesel-Diebe

Kleinheubach. Von einem geparkten Lkw, welcher in der Zeit vom Donnerstag, dem 09. Juli 2020, 22:00 Uhr bis zum Samstag, 22:00 Uhr, am Galgenrain geparkt war, zapften Unbekannte ca. 500 Liter Diesel ab.

Autofahrer unter Cannabiseinfluss

Miltenberg. Am Sonntag, kurz vor 20:00 Uhr, wurde in der Mainzer Straße der Fahrer eines Daimlers kontrolliert. Hier stellten die Beamten drogentypische Auffälligkeiten fest, ein Vortest verlief auf Cannabisprodukte positiv. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, eine Blutentnahme war die Folge. Den 22-Jährigen erwartet nun ein Fahrverbot und eine saftige Geldbuße.

Fahren trotz Fahrverbot

Großheubach. Am Sonntag, gegen 17:25 Uhr, wurde in der Miltenberger Straße der Fahrer eines Motorrades kontrolliert. Der 48-jährige Fahrer konnte keinen Führerschein vorzeigen, denn dieser war bereits bei der Polizei hinterlegt, wie sich im Anschluss herausstellte. Wegen eines Geschwindigkeitsverstoßes mit einem einmonatigen Fahrverbots musste er bereits Ende Juni seinen Führerschein zur Verwahrung bei der Polizei abgeben. Der Mann hielt sich jedoch nicht an das Fahrverbot und fuhr mit seinem Motorrad herum. Die Quittung folgt nun in Form einer Strafanzeige wegen Fahrens trotz Fahrverbots.

Schnelles Eingreifen der Feuerwehr verhindert Brand

Miltenberg. Gegen 21:00 Uhr am Sonntag wurde der Einsatzzentrale Qualm aus einer Scheune auf einem Feld, neben der Rüdenauer Straße, gemeldet. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehren Miltenberg und Breitendiel konnten zwei qualmende Heuballen in der Scheue festgestellt und abgelöscht werden, bevor sie sich komplett entzündet hatten. Der Grund der dampfenden Heuballen war u.a. eine thermische Reaktion aufgrund der Wärme der letzten Tage. Durch das schnelle Eingreifen der Floriansjünger entstand lediglich ein Sachschaden, welcher auf ca. 400 Euro geschätzt wird.

Aufhebeln eines Fensters misslingt

Kirchzell. In der Flurstraße versuchten Unbekannte in der Zeit vom letzten Mittwoch, 12:00 Uhr bis Donnerstag, 10:00 Uhr, ein Fenster aufzuhebeln. An dem Holzrahmen sind an mehreren Stellen Spuren eines Brecheisens zu erkennen. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 200 Euro.

Wer hat verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Sachdienliche Hinweise zur Aufklärung der Straftaten nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg jederzeit entgegen.

Polizeiinspektion Miltenberg