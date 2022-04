E-Bike Fahrradcomputer in Marktheidenfeld gestohlen

Die 56-jährige Besitzerin aus Marktheidenfeld stellte ihr Fahrrad hinter dem Häuschen für Einkaufwagen ab. Der Fahrradcomputer hat einen Wert von ca. 100 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die PI Marktheidenfeld unter der Telefonnummer 09391-98410 entgegen.

Kreuzwertheim. Am Freitagmorgen löste die Diebstahlsicherung in einem Drogeriemarkt in der Lengfurter Straße in Kreuzwertheim aus. Der ca. 35-jährige, männliche Dieb, wurde daraufhin von einer Mitarbeiterin verfolgt. Er kletterte hierbei über einen Zaun in ein Nachbargrundstück und weiter in Richtung Peter-Herrschaft-Straße. Er konnte unerkannt entkommen. Es wurde Parfüm im Wert von 250 Euro entwendet.