E-Bike-Fahrerin bei Sturz in Alzenau schwer verletzt

Die Frau fuhr gegen 9.30 Uhr mit ihrem E-Bike auf der Wasserloser Straße in Richtung Kälberau. Kurz vor der Einmündung zum Hohen Kreuz stürzte sie aus bisher unbekannten Gründen ohne Fremdbeteiligung auf die Fahrbahn. Nachdem sie keinen Fahrradhelm trug, erlitt sie hierbei schwere Kopfverletzungen. Nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort musste sie mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus nach Frankfurt geflogen werden.

Betrunken gestürzt

Karlstein-Dettingen. Ein Roller-Fahrer stürzte am frühen Donnerstagabend offenbar alkoholbedingt ohne Fremdbeteiligung auf die Fahrbahn. Ein Zeuge hatte um 18 Uhr beobachtet, wie der 62-jährige Mann in der Mainflinger Straße neben seinem Kleinkraftrad stand und plötzlich ohne erkennbaren Grund hinfiel. Den Grund für den Sturz brachte ein Alkotest zu Vorschein, da dieser einen Wert von 2,8 Promille ergab. Nachdem der Mann einräumte, vor dem Sturz mit dem Roller gefahren zu sein, folgte die obligatorische Blutentnahme. Bei dem Sturz zog sich der Mann eine Verletzung am Fuß zu, die nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst im Krankenhaus weiterbehandelt wurde.