E-Bike Fahrer übersieht Auto in Aschaffenburg - 21-Jähriger verletzt

Gegen 18:50 Uhr wollte ein Audi Fahrer in der Hensbachstraße in einen Parkplatz einbiegen. Ein dahinterfahrender 21-jähriger E-Bike Fahrer erkannte den abbremsenden Audi zu spät, fuhr auf den Audi auf und stürzte auf die Fahrbahn. Durch den Sturz zog sich der E-Bike Fahrer eine Platzwunde am Kopf sowie Knieverletzungen zu und musste ins Klinikum Aschaffenburg verbracht werden. Grund für den Unfall dürfte eine Ablenkung durch die Nutzung des Smartphones des E-Bikers gewesen sein.

Aschaffenburg. Am Freitagabend gegen 23:30 Uhr fiel einer Streife der Polizei Aschaffenburg ein Pkw aufgrund der unsicheren Fahrweise in der Darmstädter Straße auf. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle konnte bei der 31-jährigen Fahrerin deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,78 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und die Dame musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Sie erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr sowie ein mehrmonatiger Führerscheinentzug.

Zusammenstoß zwischen Fahrrad und Auto

Aschaffenburg. Am Freitagmittag gegen 13 Uhr wollte eine 64-jährige Opelfahrerin von der Deutschen Straße in die Bayernstraße abbiegen. Zum selben Zeitpunkt kam eine 30-jährige Fahrradfahrerin mit ihrem Rad aus der Bayernstraße und wollte nach links in die Deutsche Straße abbiegen. Da die Radfahrerin den Opel vermutlich übersah kam es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß zwischen dem Fahrrad und dem Pkw. Die Radfahrerin blieb hierbei glücklicherweise unverletzt. Am Fahrrad und dem Opel entstand jeweils geringer Sachschaden.

Fahrzeug zerkratzt

Aschaffenburg. Bereits am Donnerstag im Zeitraum von 08:45 Uhr bis 11:15 Uhr wurde ein roter Mazda in Aschaffenburg beschädigt. Der Mazda war in der Emanuel-Joseph-von-Herigoyen-Straße abgestellt. Als der Besitzer um 11:15 Uhr zu seinem Pkw zurück kam musste er mehrere Kratzer auf der Fahrerseite feststellen. Hierdurch entstand ein Schaden von ca. 1000 Euro.

Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Kreis Aschaffenburg

Stein angefahren und Gartenzaun beschädigt

Heinrichsthal. Im Zeitraum vom 30.06.21-02.07.21 wurde in Heinrichsthal im Wiesener Weg ein Holzzaun beschädigt. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug fuhr gegen einen vor dem Zaun liegenden Stein, der durch den Zusammenstoß gegen den Gartenzaun geschoben wurde und diesen eindrückte. Am Gartenzaun entstand ein Sachschaden von ca. 300 Euro. Auch das unbekannte Fahrzeug dürfte durch den Zusammenstoß mit dem Stein nicht unerheblich beschädigt worden sein. Hinweise auf das Fahrzeug liegen jedoch bislang nicht vor.

Hinweise zu einem flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen. Kriminalitätsgeschehen

Außenbordmotor entwendet

Mainaschaff. Im Tatzeitraum vom 26.06.21, 16:00 Uhr - 02.07.21, 14:50 Uhr wurde im Sportboothafen in Mainaschaff der Außenbordmotor eines Fischerbootes entwendet. Das Boot lag auf einem Liegeplatz oberhalb des Sporboothafens, welcher auch über die Schwanengasse zugänglich ist. Der Bootsinhaber hatte den Motor zusätzlich mit einer Kette gesichert. Diese wurde durch den unbekannten Täter durchtrennt und der Motor der Marke Honda vom Boot abgeschraubt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 4000 Euro.

Hinweise zu einem unbekannten Täter oder verdächtigen Fahrzeugen nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 sowie die Wasserschutzpolizei Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2681 entgegen.

mci / Quelle: Polizei Aschaffenburg