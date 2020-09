Am Montagmittag war ein 71jähriger Mann aus dem Main-Kinzig-Kreis mit seinem E-Bike in Lohr unterwegs. Als er die Würzburger Straße befuhr, bekam er Kreislauflaufprobleme. Aus diesem Grund stürzte er nach rechts in die Büsche. Eine Fremdbeteiligung konnte ausgeschlossen werden.

Der Mann wurde nur leicht verletzt. Er trug von dem Verkehrsunfall lediglich Schürfwunden an seiner rechten Körperseite davon.