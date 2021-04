E-Bike-Fahrer stürzt bei Mömbris-Schimborn

Der 86-jährige Mann fuhr um 15.30 Uhr auf der Straße Zur Aue in Richtung am Heidelberg, als es aus unerklärlichen Gründen zu dem Rahmenbruch an seinem älteren E-Bike kam. Bei dem Sturz zog sich der Mann eine Fraktur am linken Arm zu. Er musste ins Krankenhaus nach Wasserlos eingeliefert werden. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 150 Euro.

Wildunfall

Karlstein-Großwelzheim. Am Montag um 05.45 Uhr erfasste eine Opel-Fahrerin im Kahler Stadtweg ein Reh. Dabei wurde der Pkw nicht unerheblich im Frontbereich beschädigt (3.000 Euro).