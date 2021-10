E-Bike-Fahrer nimmt die Vorfahrt und wird verletzt

Trotz Gefahrenbremsung und Ausweichversuch konnte der Pkw-Fahrer eine Kollision nicht vermeiden und erfasste den Radfahrer. Dieser stürzte und wurde leicht verletzt in ein Würzburger Krankenhaus gebracht. Weiterhin entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 2000 Euro.

Geparkten Pkw verkratzt

Zellingen. Von Montag, 16 Uhr bis Dienstag, 10 Uhr verkratzte ein unbekannter Täter die Beifahrerseite eines in der Fichtenstraße geparkten Skoda Fabia. Die Kratzer befinden sich auf den Türen und am Türgriff. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro.

Die Polizeiinspektion Karlstadt bittet um Hinweise unter Tel. 09353/97410

Polizei Karlstadt/mm