E-Bike-Fahrer nach Unfall in Marktheidenfeld in Klinik eingeliefert

Gegen 07.20 Uhr wollte der 59-jährige Landkreisbewohner im Bereich einer Kurve (abknickende Vorfahrtsstraße) abbiegen. Dabei missachtete er den Vorrang eines entgegenkommenden BMW und touchierte diesen an der Fahrerseite, weshalb er stürzte. Beim Sturz zog er sich leichtere Verletzungen im Schulterbereich zu und wurde durch den Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf 3000 Euro geschätzt.

Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart. Unbekannte Diebe entwendeten am Dienstagnachmittag aus der Kasse eines Geschäftes in der Würzburger Straße über 200 Euro. Während einer der beiden gegen 13.45 Uhr die anwesende Verkäuferin in ein längeres Beratungsgespräch verwickelte, entnahm eine zweite Person das Geld aus der Kasse in der Ladentheke. Mit dem Hinweis, seine Bankkarte holen zu wollen verließ der Kunde dann das Geschäft und kam nicht mehr zurück. Anschließend wurde das Fehlen des Geldbetrages festgestellt.

Zum „Wortführer" liegt folgende Beschreibung vor:

Männlich, ca. 35 Jahre, 165 - 170 cm, südosteuropäischer Typ, dunkler Teint, kurze schwarze Haare mit Geheimratsecken. Er trug eine dunkelblaue Jeans, eine dunkelblau-weiße Collegejacke und schwarze Turnschuhe.

Zur zweiten Person liegen derzeit noch keinerlei Erkenntnisse vor.

Die Polizei Marktheidenfeld hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise wo das Diebespaar und ein eventuell benutztes Fahrzeug in den Nachmittagsstunden vor bzw. nach dem vorliegenden Tatgeschehen auffällig waren.

mci / Quelle: Polizei Marktheidenfeld